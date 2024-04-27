السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 3 قضايا تهريب بضائع و2511 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ كافة.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط قضيتي 3 قضايا تهريب بضائع.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط 2511 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: تم ضبط 22 قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 291 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط قضيتي تزوير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أجهزة وزارة مكافحة الجريمة جرائم التهريب كافة المنافذ السيطرة الأمنية المنافذ الجمركية

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