إيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجستيًا بـ12 محافظة لاستخراج الرقم القومى

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة بنطاق محافظات القاهرة والجيزة ومطروح والمنوفية والغربية والقليوبية وقنا والبحيرة والمنيا وأسيوط وشمال سيناء والدقهلية، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج 6964 بطاقة رقم قومي، و17923 مصدرًا مميكنًا.

وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تمت تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في اليوم ذاته تيسيرًا على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل 963 بطاقة رقم قومي و103 مصدرين مميكنين.

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية للمرضى وكبار السن وذوي الهمم، وإيفاد مأموريات لـ34 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على عدد من النوادي الخاصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ228 مواطنًا ومواطنة.

بالإضافة إلى مواصلة استقبال المواطنين بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم (قادرون باختلاف) لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ250 مواطنًا ومواطنة، وقد لقيت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم الخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.

ونستعرض خلال السطور التالية الأسعار الجديدة لاستمارات الرقم القومي، وأماكن استخراجها في أسرع وقت وكذلك التكلفة.

موقع الأحوال المدنية:

- هناك إصدارات تُطلب من الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع الأحوال المدنية.

- هناك إصدارات تنتج من الخطوط الساخنة (الرقم المختصر) للقطاع وهو 16582، وتسلم بالبريد خلال 24 ساعة بالقاهرة وخلال 72 ساعة خارج القاهرة.

- إصدارات تنتج من خلال الرقم المختصر للقطاع 15340 و15341 وتسلم في نفس اليوم.

- توفر وزارة الداخلية خدمة تصوير المواطن بمنزله وإصدار بطاقة الرقم القومي في اليوم نفسه.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي:

- فئة فورية من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه.

- فئة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة، سعر النموذج العادي 515 جنيهًا.

- فئة خاصة بـ175 جنيهًا، ويتم تسلم البطاقة خلال 24 ساعة.

- عاجلة بـ125 جنيهًا، ويتم تسلم البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.

- عادية بـ50 جنيهًا، ويتم تسلم البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي:

1- الاستخراج من مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية.

2- الاستخراج من خلال ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية.

3- الاستخراج من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

4- الاستخراج من المولات.

5- السيارات المتنقلة.

6- الاستخراج من «أحوال إكسبريس».

7- الاستخراج من السيارات النموذجية.

8- الاتصال بالخطوط الساخنة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة (في حالة تجديد البطاقة).

2- صورة من شهادة الميلاد (في حالة استخراج البطاقة لأول مرة).

3- صورة من مستند إثبات محل الإقامة.

4- صورة من مستند إثبات المهنة.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2024

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا تقل سن المتقدم عن 15 سنة.

- أن يكون المتقدم مسجلًا في قاعدة بيانات السجل المدني.