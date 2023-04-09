الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخرين فى نشوب حريق بالشرقية

حريق
حريق

لقي شخص مصرعه فيما أصيب أثنين أخرين بحروق بأماكن متفرقة بالجسد في حريق نشب إثر إنفجار أنبوبة غاز بمنزل بجوار مدرسة الحرية مما ادي الي انهيار جزء من المنزل وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي ههيا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة. 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ههيا بإستقبال "جثة هامدة" وإثنين مصابين بحروق بأماكن متفرقة بالجسد وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. 

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حريق نشب بمنزل نتيجة إنفجار أنبوبة غاز بجوار مدرسة الحرية مما ادي الي انهيار جزء من المنزل وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي ههيا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

أجهزة الأمنية الرعاية الصحية التحفظ على الجثة اماكن متفرقة الحريق

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