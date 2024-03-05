وكيل «صحة الشرقية» يعفى مدير مستشفى بلبيس من منصبه

وجه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بإعفاء مدير مستشفى بلبيس من منصبه، وتكليف الدكتور أحمد أنور شاهين بإدارة المستشفى.

بعد زيارة وزير الصحة للمستشفى، توجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، لمستشفى بلبييس المركزي، لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزير، تفقد الأقسام الطبية المختلفة، وعاين عددا من الأماكن لنقل بعض التخصصات الطبية بقسم العيادات الخارجية، وإعادة توزيع العيادات لاستيعاب التردد العالي من المواطنين عليها، وتنفيذ كافة توجيهات معالي الوزير.

ووجه وكيل الوزارة، بإعفاء مدير المستشفى، وتكليف الدكتور أنور أحمد شاهين مديرًا للمستشفى، مع تكليف الدكتور صبحي الخوانكي من إدارة الطب العلاجي بالمديرية، بالإشراف الكامل على المستشفى، بالإضافة إلى إعفاء ونقل الصيدلي الأول خارج المستشفى، بجانب تكليف مدير عام الصيدلة ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية، ومديرة الإدارة الصحية ببلبيس بإخلاء طرف عدد ١٠ صيادلة بصيدليات “نفقة الدولة، والرئيسية، والخارجي المجاني”، والصيدلي الأول، وإعادة توزيعهم خارج المستشفى، وإحالة رئيس قسم الاستقبال والطوارئ إلى التحقيق بالشئون القانونية.

وكلف وكيل الوزارة مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات بالمديرية، بالتواجد على مدار الساعة خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن وزير الصحة قام صباح اليوم الثلاثاء بجولة ميدانية مفاجئة على مستشفى بلبيس المركزي، في إطار زياراته الدورية الميدانية المفاجئة، والتي يجريها على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.

وتفقد الوزير، خلالها أقسام المستشفى، وأبدى بها ملاحظاته، والتي قام على إثرها باتخاذ عدد من الإجراءات، حيث شمل التفقد (شباك التذاكر، وقسم الاستقبال والطوارىء، والعيادات الخارجية، والغسيل الكلوي، والأشعة، والصيدلية، العلاج الطبيعي، الباطنة، العظام)، مشيرا إلى أن الوزير انتقد تعطل جهاز الأشعة، واطلع علي دفتر العمل الخاص به، بالإضافة لتكدس المواطنين أمام شباك صرف الأدوية.



وحرص الوزير على الاستماع للمواطنين المتواجدين بالمستشفى، واصطحابهم إلى الأقسام المختصة بشكوى كل منهم، للوقوف على المشكلة وأسبابها، واطلع الوزير على الوصفات الدوائية، وقام بمقارنتها بالمتوافر داخل الصيدلية، وأسباب إبلاغ المرضى عن عدم توافر الأدوية، موجهًا بصرف الدواء اللازم لغير القادرين، مشيرا إلى توزيع العيادات الخارجية إلى أماكن تستوعب التردد العالي للمواطنين.

ووجه الوزير في هذا الصدد، بتحويل مدير صيدلية المستشفى، وطاقم الاستقبال والطوارئ للتحقيق الفوري، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، نظرا لشكوي بعض المواطنين من عدم انتظام صرف التذاكر، مؤكدًا عدم التهاون في حق المريض في هذا الشأن، ومحاسبة المقصرين، كما وجه بالتحقيق العاجل في نقص بعض المستلزمات الطبية بالمستشفى، والتي تؤثر على جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمرضى.