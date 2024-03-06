الأربعاء 06 مارس 2024
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محافظات

تحصين 230 ألفًا و691 رأس ماشية ضد مرضى الجلد العقدى وجدرى الأغنام فى الشرقية

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة  الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلية، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وفي هذا الإطار، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الجلد العقدى وجدرى الأغنام والماعز والتي بدأت أعمالها في ٢٧ يناير  ٢٠٢٤م، قامت المديرية عن طريق  ١٨٠ لجنة خلال الأسبوع الخامس من الحملة بتحصين ٢٣٠ ألفا و٦٩١  رأس ماشية ما بين تحصين  ١٣١ ألفا و٥٣٦ رأس ماشـية للوقاية من مرض الجلد العقدى و٩٩ ألفا و١٥٥ رأس ماشية للوقاية من مرض جدري الأغنام. 

وأشار مدير المديرية إلى أن حملات المديرية والإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز وقرى المحافظة، حيث تم ترقيم وتسجيل ٨٧٩٠ رأس ماشية، كما أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الجلد العقدى وجدرى الأغنام وتم عقد ٢٨١٧ ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وتيسيرًا على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

مديرية الطب البيطرى الحملة القومية للتحصين حملات المديرية و الإدارات رأس ماشية أهمية التحصين

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