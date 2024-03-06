حريق يلتهم شقة سكنية في برج شهير بالزقازيق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، على حريق هائل إلتهم شقة سكنية في أحد أبراج مدينة الزقازيق، وتم إسعاف بعض الحالات التي أصيبت دون نقلهم للمستشفى.

حيث ورد بلاغا يفيد باندلع حريق هائل فى شقة سكنية، فى برج الكفراوى، بمنطقة الإسكان والتعمير، وهى مملوكة لأحد أصحب المحال الشهيرة بمدينة الزقازيق، وتمكن الحريق من إلتهام محتويات الشقة، وانتقلت سيارات الإطفاء التابعة لقوات الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق ومنع إمتداده، فيما تمكن مرفق الإسعاف من إنقاذ عددا من المصابين بحالات الاختناق دون الحاجة لنقلهم للمستشفى

وفى سياق متصل، أصيب شخص بحروق من الدرجة الأولى، فى وقوع حادث انفجار حريق بسبب انفجار أسطوانة غاز، وجارٍ تلقيه الإسعافات اللازمة.

واستقبل مستشفى ههيا المركزى «عبدالحميد.م.ن»، 57 سنة، مقيم قرية بنى عامر، مصابا بحروق من الدرجة الأولى بالوجه والساعدين بنسبة 30%، وتبين وقوع إصابته إثر اندلاع حريق بسبب انفجار أسطوانة غاز فى منزله الكائن بقرية بنى عامر، بدائرة مركز الزقازيق، وتم نقله لرعاية الحروق بمستشفى ههيا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

كما شب حريق هائل بمصنع زجاج في العاشر من رمضان نتج عنه إصابة 4 عمال و3 أمناء شرطة من قوات الحماية المدنية بجروح وحروق متعددة، وجارٍ تقدير قيمة الخسائر.

وأسفر الحريق عن إصابة 3 أمناء شرطة بالحماية المدنية وهم: محمد نجيب محمد 45 عامًا وأشرف السيد أحمد 42 عامًا وعثمان عبدالمنجى محمد 47 عامًا، و4 عمال آخرين وهم: أحمد عطية عبدالمؤمن 25 عامًا ومحمد صابر محمد 16 عامًا وأحمد حسين السيد 30 عامًا وإيهاب على عبدالهادى 48 عامًا، بحروق من الدرجة الأولى وجروح قطعية بالرأس وإغماء.

حريق يلتهم شقة سكنية