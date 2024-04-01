الثلاثاء 02 أبريل 2024
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مروان موسى يدافع عن الراب.. ويوضح موقف نقيب الموسيقيين منه (فيديو)

مروان موسى ومصطفى
مروان موسى ومصطفى كامل

أوضح الفنان مروان موسى، الذي يجمع بين مواهب الغناء والتأليف الموسيقي والتمثيل، وجهة نظره حول الجدل المثار بشأن موسيقى الراب، مؤكدا أنه يرى أن النظرة السائدة التي تعتبر الراب مخالفًا التعاليم الدينية ليست مبنية على أسس واضحة، ومشيرًا إلى أن المحظورات في الدين تكون صريحة ولا لبس فيها.

تطرق موسى أيضًا، خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، إلى الدعم الذي يتلقاه من نقابة الموسيقيين، معربًا عن امتنانه للنقيب مصطفى كامل الذي يعتبره بمثابة الأخ الأكبر.

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وأكد أهمية التوجيه والنصح الذي يحصل عليه من كامل، مضيفًا أن النقابة تقف إلى جانبه في مسيرته الفنية، مشيرًا إلى أن مصر لها تاريخ طويل وعريق في الغناء، داعيًا الجمهور للتفهم والتقرب من فناني الراب والاستماع إلى رسائلهم الموسيقية.

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