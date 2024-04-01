"ع المسرح"| مروان موسى يطالب بدعم إعلامي لفن الراب في مصر (فيديو)

طرح الفنان مروان موسى، نجم الراب المصري، وجهة نظره حول الحاجة الماسة لوجود دعم إعلامي أقوى لفن الراب في مصر، موضحا أنه يرى أن هناك فجوة في الصناعة الإعلامية تتمثل في غياب آلية موحدة تجمع فناني الراب وتعزز من قدرتهم على المنافسة.

وأضاف موسى خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، أن كل فنان راب يسير في مساره المنفرد دون وجود تعاون جماعي، مؤكدًا على ضرورة توفير تغطية إعلامية أوسع ودعم أكبر للفنانين، خاصة في مصر التي تعد قوة إعلامية رائدة في العالم العربي.

وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك، لا تحظى حفلات الراب بالتغطية الإعلامية الكافية، معتبرًا أن دعمًا بسيطًا قد يُحدث فارقًا كبيرًا في مسيرته الفنية، مؤكدا على أهمية الدور الذي تلعبه الآلة الإعلامية في تعزيز شهرة الفنانين المصريين عربيًا، ومطالبًا بتغيير النظرة السائدة تجاه فن الراب.