الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مروان موسى يتحدث عن تأثير الراب على الموسيقى العربية في "ع المسرح"

مروان موسى
مروان موسى

في لقاء خاص ببرنامج "ع المسرح" على قناة الحياة، استضافت الإعلامية منى عبد الوهاب، الفنان مروان موسى الذي أشار إلى أن الراب يواجه هجومًا نظرًا لكونه نمطًا موسيقيًا حديثًا، مؤكدًا على رغبتهم في الفهم والتقبل.

وأكد موسى، أن الراب لم يعد ظاهرة مؤقتة بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من المشهد الموسيقي، معبرًا عن طموحه في إسعاد الجمهور والمنافسة على مستوى عالمي، مشيرا إلى أن الأسماء الكبيرة في عالم الراب قد خفضت من وتيرة إصدار الأغاني مقارنة بالماضي، مما يعكس التغيرات في صناعة الموسيقى.

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وأشار إلى أنه بعد عقد من الزمان، سيدرك الجمهور الحقيقة ويقدر الأثر الذي تركوه في الساحة الفنية، موضحا أنه يسعى للتنافس ويأمل في دعم الجمهور له في هذا المسعى، وتطرق إلى التحديات التي تواجه موسيقى الراب في مصر، مشيرًا إلى وجود مشاكل جمة ناجمة عن عدم التعاون والتحالف بين الفنانين.

وأوضح أن هناك من يرى في الآخر منافسًا ويتجنب الجلوس معه والتحاور، مما يعيق توحيد الجهود والتقدم نحو مستقبل أفضل لهذا النوع من الموسيقى في مصر.

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