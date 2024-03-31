هل تحفز أغاني الراب على العنف؟.. مروان موسى يجيب في "ع المسرح"

أكد مغني الراب الشهير مروان موسى أن الراب لا يحفز على العنف، مشددًا على أنه يسأل نفسه كثيرًا بسبب الفارق الكبير بين ما يقدمه مغني الراب والموسيقى في مصر حاليًا وبين الأغاني السابقة في الأجيال السابقة، وأضاف: "اللي بيحصل في المهرجانات من عالم تالت".

وأوضح موسى خلال حواره ببرنامج "ع المسرح" مع الإعلامية منى عبد الوهاب على قناة "الحياة" أن المغني القديم لا يصل لأغاني الراب ولا يشعر بها، وقال: "محدش فاهمنا خالص.. الراب مش جزء من تاريخ مصر.. إحنا مش بنغني، إحنا بنرص".

وأشار إلى أنه ليس هناك أي آلات حقيقية لموسيقى الراب، ولكن أغاني الراب تكون عبارة عن توزيع من خلال جهاز، موضحا أن التفكير والتأمل كانت تعكس من خلال أغاني في الفترات السابقة بسبب عدم وجود التكنولوجيا وأجهزة الهاتف.