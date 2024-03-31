الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل تحفز أغاني الراب على العنف؟.. مروان موسى يجيب في "ع المسرح"

مروان موسى
مروان موسى

أكد مغني الراب الشهير مروان موسى أن الراب لا يحفز على العنف، مشددًا على أنه يسأل نفسه كثيرًا بسبب الفارق الكبير بين ما يقدمه مغني الراب والموسيقى في مصر حاليًا وبين الأغاني السابقة في الأجيال السابقة، وأضاف: "اللي بيحصل في المهرجانات من عالم تالت".

وأوضح موسى خلال حواره ببرنامج "ع المسرح" مع الإعلامية منى عبد الوهاب على قناة "الحياة" أن المغني القديم لا يصل لأغاني الراب ولا يشعر بها، وقال: "محدش فاهمنا خالص.. الراب مش جزء من تاريخ مصر.. إحنا مش بنغني، إحنا بنرص".

مروان موسى يعلق على المنافسة بينه وبين "ويجز": معرفوش شخصيا (فيديو)

"بقلب مصري وعقل ألماني".. مروان موسى يحكي عن ذكرياته في الإسماعيلية (فيديو)

وأشار إلى أنه ليس هناك أي آلات حقيقية لموسيقى الراب، ولكن أغاني الراب تكون عبارة عن توزيع من خلال جهاز، موضحا أن التفكير والتأمل كانت تعكس من خلال أغاني في الفترات السابقة بسبب عدم وجود التكنولوجيا وأجهزة الهاتف.

مروان موسي مروان موسى راب مغني الراب مروان موسى أغاني مروان موسى حلقة مروان موسى ع المسرح برنامج ع المسرح منى عبد الو برامج رمضان برامج المتحدة الشركة المتحدة المتحدة المهرجانات

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

عاجل.. ما مصير المحافظين بعد حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية يوم الثلاثاء؟

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

نجاة 12 شخصا من الموت فى محيط النادى الأهلى

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

ماجد حبته

تحرك ثلاثى من القاهرة

حسين دعسة

المقترح الأمريكى.. رفح وجنوب لبنان.. ولا عزاء لغزة

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

صور

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

أكبر مائدة إفطار للأيتام فى عين شمس

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر