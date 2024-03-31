الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مروان موسى يعلق على المنافسة بينه وبين "ويجز": معرفوش شخصيا (فيديو)

مروان موسى
مروان موسى

أكد الفنان مروان موسى، الذي يعمل كمغني راب، موسيقي، كاتب أغاني، منتج موسيقي، وممثل مصري، أنه لم يشعر بالضيق من التصريحات التي تبرز أن مغني الراب  "ويجز" هو الأفضل بين مطربي الراب.

وأوضح موسى خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، أنه ليس له علاقة بـ"ويجز" على المستوى الشخصي، معبرا عن اهتمامه بعدد من أغاني ويجز، مشيرًا إلى أنه يحب "بالسلامة" لويجز، وكذلك عددًا من الأغاني الأخرى التي تكون راب صعب ومميز. 

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وعلى الرغم من المنافسة، أكد موسى أنه لا يتأثر بمنافسة أي مغني آخر، ويستمر في إنتاج أغاني لنفسه ولعدد من مطربي الراب، بما في ذلك أعماله مع مغني الراب عفروتو.

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