الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"ويجز الأجمد".. مروان موسى يرد على تصريح حميد الشاعري في "ع المسرح"

مروان موسى
مروان موسى

ألقى مروان موسى، مغني الراب والموسيقي المصري، نصيحة للجيل الذي يكتب أغاني الراب، وقال: "قولوا حاجة حقيقية، كلام من حياتك"، مشجعا على الشفافية والتعبير عن الحقائق في الأغاني.

وعندما سئل عن تعليق المطرب حميد الشاعري "ويجز الأجمد"، أكد موسى خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، أنه لم يشعر بالاستياء من هذا التعليق، بل بالعكس، فهو يحب أغاني لويجز مثل "بالسلامة".

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وفيما يتعلق بمسيرته المهنية، أشار مروان موسى إلى أن "عفروتو" هو أكثر شخص أنتج له، لأنه أقرب شخص له، وأضاف: "أنا بخرج في الأغنية لأنني درست الإخراج"، وعلى غير المتوقع، شاهد إعلانًا لنفسه على الدائري، وهذا كان بعد مرور مليون سنة، وبالتالي، أصبحت أغانيه تعبر عن الشارع بشكل جديد.

مروان موسى أكد أيضًا أن هناك فرقًا بين ما يقدمونه وبين الموسيقى في مصر، خاصة في جيل التسعينيات، وأوضح أن المهرجانات تمثل عالمًا آخر، حيث يتم توزيع الموسيقى على الجهاز بشكل مختلف.

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