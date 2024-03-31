الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مروان موسى يكشف كواليس الـ"دس تراك" بينه وبين أبيوسف في "ع المسرح"

مروان موسى
مروان موسى

قال الفنان مروان موسى، الذي يعمل كمغني راب، موسيقي، كاتب أغاني، منتج موسيقي، وممثل مصري، إن الخلافات القديمة بينه وبين مغني الراب أبيوسف تعود إلى عامين ماضيين، والتي جعلته ينتج أغنيتين راب بطريقة الـ"دس تراك" ضد أبيوسف.

وأكد موسى خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، أن العلاقات بينه وبين أبيوسف أصبحت طبيعية في الوقت الحالية، مؤكدا أن ذلك الأمر بين مغنيين الراب طبيعي للغاية ويحدث بشكل اعتيادي.

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وأوضح موسى أن مجال الراب يعتمد دائما على المغني الذي يظهر نفسه "أجمد واحد"، ومن الطبيعي أن المغنيين الآخرين سيأخذون كلمات الأغاني على أنفسهم، ثم يقررون الرد على المغني بطريقة "الدس تراك".

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