الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"بقلب مصري وعقل ألماني".. مروان موسى يحكي عن ذكرياته في الإسماعيلية (فيديو)

مروان موسى
مروان موسى

أكد الفنان مروان موسى، مغني الراب الشهير، أنه يجمع بين الجنسيتين المصرية والألمانية، مؤكدًا أنه يستمتع  بسماع أغان مصرية قديمة وأغاني الراب، وفي تصريحه قال: "أنا بقلبي مصري وعقلي ألماني".

يروي موسى خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، ذكرياته في الإسماعيلية التي تبقى خالدة: "إلى الآن، أذهب في مشوار الجمعة مع والدي إلى الإسماعيلية، خلال الرحلة، نستمتع بسماع المزيكا، وكل منَّا يختار أغنية نسمعها سويًا بالتبادل، أنا مولع بأغاني التسعينيات".

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وعن ذوقه الموسيقي، أضاف:"بسمع والدي أغنية راب لـ "فيفتي سنت" أو "إمينيم"، بينما يختار والدي أغاني لعبد الوهاب أو فيروز، ولم يجبرني يومًا على سماع أغاني لا أحبها"، كما أكد أن: "كثير من الأغاني التراثية التي أسمعها مع والدي أحبها، ولكني لا أعرف أسماءها".

وواصل:"في عمري الحالي (29 عامًا)، بدأت الأغاني القديمة تؤثر فيَّ بشكل أكبر، لأنها ترتبط بذكريات عشتها، بالنسبة لي، أغاني عبد الحليم هي الأكثر تأثيرًا، إلى جانب أغاني منير وعمرو دياب".

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