لماذا تفوق الراب المصري على أغاني الحب؟.. مروان موسى يكشف لـ"ع المسرح"

أكد مغني الراب الشهير مروان موسى على أهمية الحب والتأمل في عالم الفن والموسيقى، موضحا أنه في فترة عدم وجود التكنولوجيا، كان هناك تأمل وإحساس أكبر، والشعور بالحب كان يلهم الفنانين للكتابة الجيدة.

وأشار موسى خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، إلى أن وجود الكثير من الأغاني الخاصة بالحب كان نتيجة لهذا الشعور القوي، موضحا أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الجمهور مستمعًا لأغاني الراب، ومع ذلك، إذا لم يكن الجمهور متفضلًا لنوع الراب، فلن يكون هناك استماع لهذه الأغاني، وأضاف: "دلوقتي الواقع أسود.. الناس مش عايزة أغاني حب".

وأعرب عن اعتقاده أن "DNA" الموسيقى في مصر لم تكتمل بعد، ومع ذلك، بفضل الجمهور، أصبحت الأمور مغايرة والنجاح كبير، مشيرا إلى أنه حتى أن يكون له إعلان على الدائري كان أمرًا لا يمكن تخيله.