الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لماذا تفوق الراب المصري على أغاني الحب؟.. مروان موسى يكشف لـ"ع المسرح"

مروان موسى
مروان موسى

أكد مغني الراب الشهير مروان موسى على أهمية الحب والتأمل في عالم الفن والموسيقى، موضحا أنه في فترة عدم وجود التكنولوجيا، كان هناك تأمل وإحساس أكبر، والشعور بالحب كان يلهم الفنانين للكتابة الجيدة.

وأشار موسى خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، إلى أن وجود الكثير من الأغاني الخاصة بالحب كان نتيجة لهذا الشعور القوي، موضحا أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الجمهور مستمعًا لأغاني الراب، ومع ذلك، إذا لم يكن الجمهور متفضلًا لنوع الراب، فلن يكون هناك استماع لهذه الأغاني، وأضاف: "دلوقتي الواقع أسود.. الناس مش عايزة أغاني حب".

"ويجز الأجمد".. مروان موسى يرد على تصريح حميد الشاعري في "ع المسرح"

مروان موسى يكشف كواليس الـ"دس تراك" بينه وبين أبيوسف في "ع المسرح"

وأعرب عن اعتقاده أن "DNA" الموسيقى في مصر لم تكتمل بعد، ومع ذلك، بفضل الجمهور، أصبحت الأمور مغايرة والنجاح كبير، مشيرا إلى أنه حتى أن يكون له إعلان على الدائري كان أمرًا لا يمكن تخيله.

مروان موسي مروان موسى راب مغني الراب مروان موسى أغاني مروان موسى حلقة مروان موسى ع المسرح برنامج ع المسرح منى عبد الو برامج رمضان برامج المتحدة الشركة المتحدة المتحدة

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

عاجل.. ما مصير المحافظين بعد حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية يوم الثلاثاء؟

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

نجاة 12 شخصا من الموت فى محيط النادى الأهلى

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

ماجد حبته

تحرك ثلاثى من القاهرة

حسين دعسة

المقترح الأمريكى.. رفح وجنوب لبنان.. ولا عزاء لغزة

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

صور

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

أكبر مائدة إفطار للأيتام فى عين شمس

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر