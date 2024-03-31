مروان موسى يكشف لـ"ع المسرح" أسرار فن الراب وتحدياته في المجتمع المصري

تحدث الفنان مروان موسى، مغني الراب الشهير، عن فن الراب وأصوله، مشيرًا إلى أنه ينبع من خارج مجتمعاتنا، حيث كان نوعًا من الموسيقى والأغاني في أمريكا، وتم زرعه هنا في مصر.

ورغم التشابه، أكد موسى خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، أن هناك اختلافًا بين من يغني راب في مصر ومن يغنيه في أمريكا، وفيما يتعلق بشخصيته في عالم الراب، قال: "هدفي هو أن أطلق أغنية كويسة"، موضحا أنه يسعى للتميز والابتكار في هذا النوع من الموسيقى.

وعن تجربته على موقع تويتر ومنصة "إكس"، قال موسى: "مصر مش جاهزة لك بطبيعتك"، محذرا من التسرع في الأحكام والانطباعات المسبقة، وأشار إلى أهمية وضع حدود للتصرفات والتعامل مع الآخرين، حتى لا يتعرضوا للنقد الظالم.