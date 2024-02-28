الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

3007 إصابات في صفوف جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية بغزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن حصيلة مصابيه من الجنود والضباط منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد جيش الاحتلال إصابة 3007 من الضباط والجنود، من بينهم 1429 أصيبوا خلال العملية البرية في قطاع غزة، فضلًا عن إصابة 465 ضابطًا وجنديًا بجروح خطيرة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال أن 468 ضابطًا وجنديًا أصيبوا بجروح بالغة الخطورة إثر إصابتهم في معارك قطاع غزة، مشيرًا إلى أن 26 عسكريًا أصيبوا في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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