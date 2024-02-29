الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الأونروا": الاحتلال يمنع المساعدات من الوصول لشمال غزة والمجاعة صارت قريبة

المساعدات
المساعدات

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع المساعدات من الوصول إلى شمال قطاع غزة ويجب وقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية.

لا يوجد ما يكفي من علف الحيوانات ليأكله الناس في شمال غزة 

وتابع، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أنه لا يوجد ما يكفي من علف الحيوانات ليأكله الناس في شمال غزة، في حين أن هناك مجاعة من صنع الإنسان تلوح في الأفق.

الإحتلال الإسرائيلي فلسطين قطاع غزة الامم المتحدة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين الأونروا

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