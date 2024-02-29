"الأونروا": الاحتلال يمنع المساعدات من الوصول لشمال غزة والمجاعة صارت قريبة

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع المساعدات من الوصول إلى شمال قطاع غزة ويجب وقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية.

لا يوجد ما يكفي من علف الحيوانات ليأكله الناس في شمال غزة

وتابع، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أنه لا يوجد ما يكفي من علف الحيوانات ليأكله الناس في شمال غزة، في حين أن هناك مجاعة من صنع الإنسان تلوح في الأفق.