عاجل| "أونروا": وقف إطلاق النار الفورى فى غزة مسألة حياة أو موت

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة مسألة حياة أو موت، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

لا يوجد ما يكفي من علف الحيوانات ليأكله الناس في شمال غزة

وفي وقت سابق، قال فيليب لازاريني، المفوض العام لـ"أونروا"، إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع المساعدات من الوصول إلى شمال قطاع غزة ويجب وقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية.

وتابع أنه لا يوجد ما يكفي من علف الحيوانات ليأكله الناس في شمال غزة، في حين أن هناك مجاعة من صنع الإنسان تلوح في الأفق.