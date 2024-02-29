"إكسترا نيوز" تستعرض الرؤية المصرية لحل الأزمة السودانية

عرضت فضائية قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا عن الرؤية المصرية لحل الأزمة السودانية.

وقال التقرير، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه.

ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار

وأكد الرئيس السيسي على ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية، مشيرًا إلى وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان، وأكد أن الأزمة في السودان أمر يخص الأشقاء السودانيين وحدهم.

مصر تؤكد احترامها لإرادة الشعب السوداني

وأضاف التقرير، أن مصر تؤكد احترامها لإرادة الشعب السوداني، وعدم التدخل في شئون السودان الداخلية، وعدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمة السودان الراهنة.

وجاء أيضًا في التقرير أهمية مطالبة الوكالات الإغاثية والدول المانحة بتوفير الدعم اللازم لدول الجوار وأهمية دعم الشعب السوداني بالمساعدات الإنسانية الإغاثية حتى يتجاوز الأزمة الراهنة بسلام.

واستضافت مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني وتجنيب الشعب السوداني الآثار السلبية التي يتعرض لها والحفاظ على الدولة ومقدراتها.