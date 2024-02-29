الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض الرؤية المصرية لحل الأزمة السودانية

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

عرضت فضائية قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا عن الرؤية المصرية لحل الأزمة السودانية.

وقال التقرير، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه.

 ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار

وأكد الرئيس السيسي على ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية، مشيرًا إلى وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان، وأكد أن الأزمة في السودان أمر يخص الأشقاء السودانيين وحدهم.

 مصر تؤكد احترامها لإرادة الشعب السوداني

وأضاف التقرير، أن مصر تؤكد احترامها لإرادة الشعب السوداني، وعدم التدخل في شئون السودان الداخلية، وعدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمة السودان الراهنة.

وجاء أيضًا في التقرير أهمية مطالبة الوكالات الإغاثية والدول المانحة بتوفير الدعم اللازم لدول الجوار وأهمية دعم الشعب السوداني بالمساعدات الإنسانية الإغاثية حتى يتجاوز الأزمة الراهنة بسلام.

واستضافت مصر مؤتمر قمة  دول جوار السودان لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني وتجنيب الشعب السوداني الآثار السلبية التي يتعرض لها والحفاظ على الدولة ومقدراتها.

السيسي السودان الأزمة في السودان الشعب السوداني مجلس السيادة السوداني الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة دول جوار السودان

مواد متعلقة

لاستقرار ووحدة أراضيه.. مصر عصب المنطقة ومساندة لا تنتهى للسودان

كاتبة سودانية: دعم مصر غير محدود تجاه الحرب السودانية

الرئاسة الفلسطينية تدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين فى غزة

عاجل|الاحتلال يغتال أكثر من 150 فلسطينيًا فى انتظار "لقمة العيش" بشارع الرشيد

“CNN”: مخاوف من قيام إسرائيل بعملية برية فى لبنان

الأمم المتحدة: يتوجب على الدول الكبرى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة

عاجل| "أونروا": وقف إطلاق النار الفورى فى غزة مسألة حياة أو موت

مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى بمطار القاهرة (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تواجه ضغوطًا كبرى لوقف الحرب.. ومصر تبعث برسالة طمأنينة لغزة

عاجل| رئيس الوزراء: تسلَّمنا 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة "رأس الحكمة".. ونتسلم غدًا 5 مليارات دولار أخرى

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

38 مليار جنيه.. صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية