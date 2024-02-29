الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لاستقرار ووحدة أراضيه.. مصر عصب المنطقة ومساندة لا تنتهي للسودان

علم السودان وعلم
علم السودان وعلم جمهورية مصر العربية

منذ اندلاع الأزمة في السودان في الـ15 من أبريل 2024، سخّرت مصر مؤساساتها المعنية كافة لاحتواء الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني.

التحركات المصرية استندت إلى ثوابت رئيسية تمثلت في الحفاظ على استقرار ووحدة السودان وأراضيه وبحلول سودانية خالصة بعيدا عن أي تدخل خارجي حماية لخيارات الشعب الشقيق بعدم التدخل في شئونه الداخلية وتقديم جميع المساعدات الممكنة له، في إطار من الحفاظ على الأمن القومي المصري.

قمة القاهرة

من هذا المنطلق، لم تتوانى الدولة المصرية وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة عن إجراء اتصالات مكثفة مع دول الجوار وقادة دول العالم ومنظماته لاحتواء الأزمة في السودان ورأب الصدع بين الأطراف كافة، وعملت في سبيل ذلك على العديد من المبادرات كان أبرزها استضافة القاهرة لقمة دول جوار السودان في 13 من يوليو العام الماضي لصياغة رؤية مشتركة بين تلك الدول، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني وتجنيبه الأثار السلبية التي يتعرض لها.

وتماشيا مع الثوابت المصرية، أكدت قمة القاهرة في بيانها الختامي على الأحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وعدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة والحفاظ على السودان ومقدراته ومؤسساته ومنع تفككه.

ولم تتوقف مصر عن مساعيها السياسية لتسوية الأزمة، وإنما كان حضورها قويا في تقديم الآف الأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية للأشقاء في السودان، سواء عبر معابرها البرية مع الجارة الجنوبية أو عبر جسور جوية مكثفة.

كما لعبت مصر كذلك دورا محوريًا وفعالًا في رعاياها وكذا رعايا الدول الأجنبية من السودان، كما وفرت خروج آمنا لرعايا معظم دول العالم بجانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم، بالإضافة إلى استقبال الآف من السودانيين عبر معبر “أرقين - وقسطل” البريين وهو ما حظي بإشادة دولية واسعة النطاق.

ورغم سخونة الأوضاع على الجبهة الشرقية تحديدًا في قطاع غزة، لم تغفل مصر الأوضاع في السودان، وحذرت من تجاهل المجتمع الدولي للأزمة في السوادن، وطالبت بتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لجذب أطراف النزاع نحو التفاعل الإيجابي مع ظهور تسوية الأزمة.

الشعب السوداني السودان مصر الأمن القومي المصري الأزمة في السودان

مواد متعلقة

الرئاسة الفلسطينية تدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين فى غزة

عاجل|الاحتلال يغتال أكثر من 150 فلسطينيًا فى انتظار "لقمة العيش" بشارع الرشيد

“CNN”: مخاوف من قيام إسرائيل بعملية برية فى لبنان

الأمم المتحدة: يتوجب على الدول الكبرى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة

عاجل| "أونروا": وقف إطلاق النار الفورى فى غزة مسألة حياة أو موت

مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى بمطار القاهرة (فيديو)

"وول ستريت": جنود وقائد إسرائيلى يؤكدون صعوبة تدمير "حماس"

الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس السيادة السودانى

الأكثر قراءة

عاجل | رئيس الوزراء: تسلَّمنا 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة "رأس الحكمة".. ونتسلم غدًا 5 مليارات دولار أخرى

عاجل|الاحتلال يغتال أكثر من 150 فلسطينيًا فى انتظار "لقمة العيش" بشارع الرشيد

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

إحالة مدرسة بكامل إدارتها للتحقيق في بورسعيد

تفاصيل حجز 5 متهمين متورطين في مقتل الخواجة حسني الخناجري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية

فى اليوم 146 للعدوان.. الاحتلال يستهدف مواطنين ينتظرون وصول مساعدات غرب غزة