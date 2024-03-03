بـ6 إصابات مباشرة.. حزب الله يعلن تنفيذ عدد من العمليات ضد مواقع قوات الاحتلال
أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ عدد من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، والتي تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني ومقاومته، والتي جاءت كالآتي بحسب فضائية الغد الإخبارية:
- القطاع الشرقي:
1- الساعة 15:20 استهداف مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.
2- الساعة 17:30 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.
- القطاع الغربي:
1- الساعة 05:40 شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا على قيادة القطاع المستحدث في ليمان بمسيرة انقضاضية وأصابت هدفها بدقة.
2- الساعة 10:10 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.
3- الساعة 16:40 استهداف موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.
4- الساعة 19:00 استهداف موقع حدب يارين بصاروخي بركان وتحقيق إصابة مباشرة.