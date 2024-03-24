الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف أثرت رواية "الجوع" في الأدب العالمي؟.. الطاهري ينقب في "كلام محترم"

كلام محترم
كلام محترم

ألقى الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ومدير قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الضوء على الرواية الشهيرة "الجوع" للأديب النرويجي كنوت همسون.

أشار الطاهري خلال تقديمه برنامج "كلام محترم"، المُذاع على إذاعة راديو 9090، إلى أن الرواية تصور صراع البطل الداخلي، الذي يرى في نفسه كاتبًا مبدعًا، بينما يواجه تجاهل المجتمع ورفضه لنشر أعماله، مما يدفعه للكتابة بحثًا عن لقمة العيش، ووصف البطل بأنه شخصية تعاني من العجز عن مواجهة الأزمات، وتلجأ في النهاية إلى الهروب إلى البحر بحثًا عن الخلاص.

وأكد الطاهري أن "الجوع" ليست مجرد رواية، بل هي تعبير عن تجربة إنسانية عميقة، تزامنت مع الحرب العالمية الثانية، وقد كُرم كاتبها بجائزة نوبل في الأدب، مما يؤكد مكانتها الرفيعة في الأدب العالمي.

أحمد الطاهري رواية الجوع كنوت همسون مجلة روز اليوسف القنوات الإخبارية كلام محترم برنامج كلام محترم برامج الراديو إذاعة الراديو إذاعة 9090 الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة المتحدة جائزة نوبل

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