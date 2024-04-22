أمين الفتوى: من يترك سيارته دون صيانة آثم شرعًا

كشف الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مفاجأة عن الإنسان الذى يترك سيارته دون صيانة، مما يترتب عليه خروج عوادم تضر بالبيئة وتلوث الهواء.

وقال، خلال مداخلة لبرنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين: "إن من يفعل ذلك يأثم شرعًا، لأن الإنسان عليه مسئولية تجاه بيئته، حتى لا يضر بالناس ويؤذيهم، وعوادم السيارات تؤذي التنفس".

ووجه رسالة لمن يترك سيارته دون صيانة، قائلًا: "اتق الله واعط الطريق حقه، كما قال النبي ومن حق الطريق كف الأذى".

قناة الناس قناة فضائية دينية، تهدف إلى عرض الإسلام النقي، ونشر الفكر الوسطي، والتصدي للأفكار المتطرفة والهدامة، والمحافظة على منظومة القيم والأخلاق في المجتمع، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من البرامج تُلبِّي رغبات المشاهدين، على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم.

اقرأ أيضًا: