داعية يكشف عن آية تعلم المؤمن التفويض لله

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الآية "وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكم" فيها سر عجيب، وقال العلماء فيها إنها تعلم المؤمن التفويض لربنا في كل الأمور، لأنه يعلم وأنت لا تعلم.

وأضاف، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "ياما حبينا أمور ليس فيها خير، وخفنا من أمور كلها خير".

وضرب مثلًا بآية في سورة الفتح، نزلت بينما كان 1500 صحابي في غاية الحزن والأسى، بعد أن اتخذ النبي قرارًا لم يعجب الصحابة، مردفًا: "وينزل القرآن في عز حزنهم يقول إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا، وسأله عمر بن الخطاب أهذا فتح يا رسول الله؟".

وختم عبدالمعز: "هذه الآية تعلمنا أن كل أقدار ربنا وتدابيره خير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون".