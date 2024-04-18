ماذا نقول عند سجدة الشكر؟ وهل سجدة التلاوة واجبة؟.. "لعلهم يفقهون" يجيب

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يرد عنه أنه قال أذكارًا معينة عند سجدة الشكر.

ومن جانبه أضاف الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه إذا سجد العبد وقال سبحان ربي الأعلى 3 مرات مثل التي تقال في الصلاة فهى سجدة شكر صحيحة.

وتابع الجندي: "هناك أيضًا سجدة التلاوة وهى السجدة التي يتعين علينا عند تلاوة القرآن أن نسجد لله وهى 15 موضع من مواضع التلاوة".

وواصل: "سجود التلاوة واجب وإن لم يكن في وقتها، فمن الممكن أن تكون بعد ساعة أو ساعتين"، مؤكدًا أنه إن لم نسجد فلا إثم يقع على من يتلو القرآن.