الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أمير قطر: مباحثاتى مع أخى الرئيس السيسى تأتى فى مرحلة حاسمة من تطور الأوضاع فى غزة

جريدة الدستور

تحدث الشيخ تميم بن حمد أمير قطر عن لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في القاهرة لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المشتركة لوقف العدوان على غزة.

وقال الشيخ تميم بن حمد إن مباحثاتي مع أخي عبد الفتاح السيسي تأتي في مرحلة حاسمة من تطور الأوضاع في غزة بسبب عدوان إسرائيل الغاشم وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني الذي لا يخدم تحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة.

وأضاف أمير قطر في تغريدة على موقع “إكس”: جميع الأطراف مطالبة بتكثيف الجهود لوقف هذه الحرب ورفع المعاناة عن أشقائنا الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في القاهرة، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات هامة بشأن آخر التطورات في قطاع غزة والتصعيد العسكري الإسرائيلي في القطاع. 

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