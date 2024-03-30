السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل فراولة الحلقة 5.. نيللي كريم تستبدل أحجار الطاقة الصينية بأخرى مصرية

مسلسل فراولة حلقة
مسلسل فراولة حلقة 5

قررت فراولة "نيللى كريم" خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل فراولة، الحصول على الأحجار الكريمة من عم صلاح "جميل برسوم"، بالتقسيط، وبيعها للعملاء كأنها قادمة من الصين، وأنها تحمل طاقة إيجابية، وذلك لكي تحل المشكلة التي وقعت بها بسبب اختفاء ماستر يانج " عبد الحكيم الصيني".

فيما يحتشد العملاء داخل مقر الشركة، يطالبون ببضاعتهم بسبب تأخيرها، ولاسيما بعد تعهد فراولة بتسليم البضاعة بعد اسبوع، ولكنها لا تلتزم.

 الحلقة 5 مسلسل فراولة

بدأت الحلقة 5 من مسلسل فراولة، باختفاء مستر يانج "عبد الحكيم الصيني"، صاحب شركة منتجات الطاقة الحيوية، ومصادرة البضاعة في ميناء شنجهاي، وتصفير حسابات الشركة البنكية.

txt

مسلسل فراولة الحلقة 4.. خروج والد "فراولة" من السجن

بدأت باختفاء مستر يانج "عبد الحكيم الصيني"، صاحب شركة منتجات الطاقة الحيوية، ومصادرة البضاعة في ميناء شنجهاي، وتصفير حسابات الشركة البنكية.

استخدام الطاقة لانقاذ جيلان علاء

حاول مشير "توني ماهر"، أن يقنع والدي صديقته خيرية "جيلان علاء"، بأن البضاعة تأخرت بسبب ميل المركب في عرض البحر، ولولا الطاقة الإيجابية التي بها لكانت غرقت، وذلك بعد ضغوط الوالدين بأن يحصلوا على بضاعتهم.

موعد عرض مسلسل فراولة


تعرض الحلقة 5 من فراولة بطولة نيلي كريم، بشكل حصري  اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

 

مسلسل فراولة مواعيد وقنوات العرض

يعرض اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل النجمة نيللي كريم فراولة علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل فراولة


المسلسل اجتماعي لايت كوميدي وهي فتاة فقيرة وانتقلت إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

مسلسل مليحة الحلقة 5.. خريطة فلسطين حاضرة في سلسلتها والضابط أدهم يبدي إعجابه

مسلسل فراولة الحلقة 5.. اختفاء ماستر يانج يربك "فراولة"


أبطال مسلسل فراولة


فراولة من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

يهمك أيضا:

 

مسلسل فراولة فراولة موعد عرض فراولة موعد عرض مسلسل فراولة موعد اعادة مسلسل فراولة قصة مسلسل فراولة أبطال مسلسل فراولة موعد عرض مسلسل نيلي كريم مسلسل نيلي كريم نيلي كريم قنوات عرض فراولة قنوات عرض مسلسل فراولة موعد مسلسل فراولة الحلقة الاولي من فراولة فراولة الحلقة الاولي فراولة الحلقة 1 الحلقة الاولي من مسلسل فراولة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 مسلسل فراولة عبر Watch It

مواد متعلقة

مسلسل فراولة الحلقة 5.. اختفاء ماستر يانج يربك "فراولة"

"صحة غزة": الاحتلال يتصدى لمحاولات نقل المرضى من مستشفى الشفاء المحاصر

بعد دعوتهم لإغلاق كنتاكي.. اعتقال العشرات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في باكستان

مسلسل فراولة لـ"نيلي كريم".. ملخص الحلقة 4

صعود أعضاء جدد من العائلة المالكة بسبب غياب "كيت" و"تشارلز".. مَن هم؟

موعد إعادة مسلسل فراولة لـ نيللي كريم الحلقة 4

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

"الجهاد الإسلامى": نتنياهو منع "الأونروا" من توزيع المساعدات ووضعها ضمن خطته لليوم التالى

الأكثر قراءة

برلماني: مصر تستعد عافيتها الاقتصادية بتدفقات دولارية تصل لـ 50 مليار دولار

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 20

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

اقتصاديون: توقعات بتراجع أسعار السلع واستقبال استثمارات جديدة

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

دفتر أحوال "الداخلية".. نقد أجنبي بـ51 مليون جنيه وجريمة قتل في العمرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية