السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل فراولة الحلقة 5.. اختفاء ماستر يانج يربك "فراولة"

مسلسل فراولة الحلقة
مسلسل فراولة الحلقة 5

شهدت الحلقة 5 من مسلسل فراولة بـ نيللي كريم، بعض الأحداث الصادمة، بدأت باختفاء مستر يانج "عبد الحكيم الصيني"، صاحب شركة منتجات الطاقة الحيوية، ومصادرة البضاعة في ميناء شنجهاي، وتصفير حسابات الشركة البنكية.

مسلسل فراولة الحلقة 5

وألقى حسن الشندويلي "أحمد فهيم" باللوم على فراولة باعتبارها المسؤولة أمامهم في الشركة، والتي قررت الحصول على البضاعة وتسليمها للناس.

يفكر زملاء فراولة في إغلاق الشركة، ومن بينهم "سامية سوشيال" والتي تلعب دورها شيماء سيف، التي تخبر فراولة وشاندويلي بأنها ستعود لشركتها، فيخبرها الأخير أنها لم تعد شركتها بعدما قام ماستر يانج بشرائها.

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مسلسل فراولة لـ"نيلي كريم".. ملخص الحلقة 4

موعد عرض مسلسل فراولة

تعرض الحلقة 5 من فراولة بطولة نيلي كريم، بشكل حصري  اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل فراولة مواعيد وقنوات العرض


يعرض اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل النجمة نيللي كريم فراولة علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل فراولة

المسلسل اجتماعي لايت كوميدي وهي فتاة فقيرة وانتقلت إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.


أبطال مسلسل فراولة

فراولة من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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