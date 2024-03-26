الثلاثاء 26 مارس 2024
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عالم

"الجهاد الإسلامى": نتنياهو منع "الأونروا" من توزيع المساعدات ووضعها ضمن خطته لليوم التالى

محمد الهندي
محمد الهندي

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منع "الأونروا" من توزيع المساعدات ووضعها ضمن خطته لليوم التالي.

وأضاف في تصريحات صحفية: "عشائر غزة وعائلاتها هم أبناء المقاومة والتواصل مستمر بينها وبين المقاومة"، معتبرًا نتنياهو فشل في إحداث شرخ في هذا الإطار.

ونبه إلى أن "إسرائيل" فشلت في استعادة أسير واحد بالقوة، كما يزعم نتنياهو الذي يتحدث عن النصر الحاسم، بحسب قول الهندي.

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وتابع: "المقاومة وضعت أولوياتها في إغاثة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان ولن تسلم هذا الشعب لهدنة يعود بعدها نتنياهو للجرائم"، مشيرًا إلى أن المقاومة تفعّل الوسائل الضاغطة لتحقيق أكبر إنجاز في المفاوضات.

وأردف: "جبهات الإسناد في لبنان والبحر الأحمر مهمة وتعد أحد أساليب الضغط على الولايات المتحدة لبحث حلول جدية لوقف العدوان"، معتبرًا "إسرائيل" متورطة في غزة ولا تستطيع توسيع الحرب وفتح جبهة في لبنان مثلًا.

حركة الجهاد نتنياهو الأونروا مساعدات غزة

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