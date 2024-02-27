الثلاثاء 27 فبراير 2024
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عالم

الجهاد الإسلامى: إسرائيل تماطل بشأن اتفاق باريس وقضايا المرحلة الأولى

محمد الهندي
محمد الهندي

قال نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي، مساء اليوم، إن إسرائيل تماطل فيما يتعلق باتفاق باريس وقضايا المرحلة الأولى.

وأضاف “الهندي” في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يناور ويحاول أن يكسب وقتًا.

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وأشار الهندي إلى أن إسرائيل سرّبت مقترحات الوسطاء لخلق مناخات ضاغطة على المقاومة الفلسطينية.

وأوضح أن حركة حماس تلقت أفكار الوسطاء وحتى الآن لم ترد عليها، مشددا على أن المقاومة الفلسطينية معنية بالتوصل إلى اتفاق لكن على رؤيتها التي تحمي الشعب الفلسطيني.

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حماس: تسريب تفاصيل وثيقة باريس هدفه إضعاف الفلسطينيين ودعم الاحتلال

حماس: تسريب تفاصيل وثيقة باريس هدفه إضعاف الفلسطينيين

سبق، وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، إن تسريب تفاصيل وثيقة باريس هدفه الضغط وخلق حالة من الوهن لدى الفلسطينيين.

وأضاف “حمدان” في تصريحات صحفية، أن الجانب الإسرائيلي رفض الاتفاق على المسودة التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكي، مؤكدا أن ورقة الاتفاق الأمريكية والأرقام المذكورة هى مراوغة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن مسودة باريس مقترح أمريكي وهدفها إعطاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مزيدًا من الوقت للتجهيز لهجوم جديد، مشددًا على أن مسودة الاتفاق الأمريكية هدفها حفظ ماء الوجه لإسرائيل.

وأكد" حمدان" أن هناك مراوغة إسرائيلية للخروج من كل الالتزامات، مشددا على أن الترويج لمسودة الاتفاق حالة دعائية لا تصل إلى ما نريد، موضحا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يمارس النفاق السياسي ويشارك في جريمة قتل الفلسطينيين.

وسبق، وقال مصدر كبير مطلع على محادثات باريس بشأن هدنة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اليوم، إن مسودة مقترح الهدنة التي وافقت عليها إسرائيل وتدرسها حركة حماس حاليًا، تنص على تبادل الأسرى الفلسطينيين بالمحتجزين الإسرائيليين بنسبة 10 إلى واحد.

إسرائيل اتفاق باريس نتنياهو المقاومة الفلسطينية حركة حماس

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