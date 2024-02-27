حماس: تسريب تفاصيل وثيقة باريس هدفه إضعاف الفلسطينيين ودعم الاحتلال

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، إن تسريب تفاصيل وثيقة باريس هدفه الضغط وخلق حالة من الوهن لدى الفلسطينيين.

وأضاف حمدان اليوم في تصريحات صحفية، أن الجانب الإسرائيلي رفض الاتفاق على المسودة التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد القيادي بحركة حماس أن ورقة الاتفاق الأمريكية والأرقام المذكورة هى مراوغة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار حمدان إلي أن مسودة باريس مقترح أمريكي وهدفها إعطاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مزيدًا من الوقت للتجهيز لهجوم جديد.

حماس: مسودة الاتفاق الأمريكية هدفها حفظ ماء الوجه لإسرائيل

وشدد حمدان علي أن مسودة الاتفاق الأمريكية هدفها حفظ ماء الوجه لإسرائيل.

وأشار حمدان إلي أن الأولوية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات وتبادل الأسرى يأتي لاحقا.

وأكد حمدان أن هناك مراوغة إسرائيلية للخروج من كل الالتزامات، مشددا علي أن الترويج لمسودة الاتفاق حالة دعائية لا تصل إلى ما نريد .

وأوضح حمدان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يمارس النفاق السياسي ويشارك في جريمة قتل الفلسطينيين.

وسبق، وقال مصدر كبير مطلع على محادثات باريس بشأن هدنة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اليوم، إن مسودة مقترح الهدنة التي وافقت عليها إسرائيل وتدرسها حركة حماس حاليًا، تنص على تبادل الأسرى الفلسطينيين بالمحتجزين الإسرائيليين بنسبة 10 إلى واحد.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة "رويترز" أن المسودة تنص أيضا على أن حماس ستطلق سراح 40 محتجزًا إسرائيليا بينهم نساء وأطفال تحت 19 عاما وكبار السن فوق 50 عاما ومرضى، بينما ستطلق إسرائيل سراح نحو 400 سجين فلسطيني ولن تعيد اعتقالهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب مسودة المقترح، فإنه سيتم إصلاح المستشفيات والمخابز ودخول 500 شاحنة مساعدات إلى القطاع المدمر كل يوم، معتبرًا ذلك أكثر محاولة جادة منذ أسابيع لإنهاء الصراع الذي اندلع في أكتوبر من العام الماضي.