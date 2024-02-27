الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حماس تعزى عائلة الطيار بالجيش الأمريكى وتحمل بايدن المسئولية

الطيار بالجيش الأمريكي
الطيار بالجيش الأمريكي آرون بوشنل

حملت حركة حماس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المسؤولية عن وفاة الطيار بالجيش الأمريكي "آرون بوشنل" بفعل سياستها الداعمة للكيان الصهيوني، وفق ما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية.

وأعربت حماس عن تعازيها الحارّة وتضامنها الكامل مع عائلة وأصدقاء الطيار الأمريكي آرون بوشنل.

وأكدت أن الطيار خلّد اسمه كمدافع عن القيم الانسانية ومظلومية الشعب الفلسطيني المكلوم بسبب الإدارة الأمريكية وسياساتها الظالمة، مذكرة بالناشطة الأمريكية راشيل كوري التي سحقتها جرافة صهيونية في رفح في عام 2003.

وأكدت أن رفح هي نفس المدينة التي دفع بوشنل حياته ثمنًا للضغط على حكومة بلاده لمنع الجيش الصهيوني المجرم من الهجوم عليها واقتراف مجازر وانتهاكات فيها.

وأكدت حماس أن  إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تتحمل المسؤولية الكاملة عن وفاة الطيار  آرون بوشنل بفعل سياستها التي دعمت الكيان الصهيوني النازي في حرب الإبادة ضد شعب فلسطين، حيث دفع حياته في سبيل تسليط الضوء على المجازر والتطهير العرقي الصهيوني ضد الشعب في قطاع غزة.

وشددت على أن الطيار البطل آرون بوشنل سيبقى خالدًا في ذاكرة شعبنا الفلسطيني وأحرار العالم، ورمزًا لروح التضامن الإنساني العالمي مع شعبنا وقضيته العادلة.

وأوضحت أن الحادث المأساوي الذي أفقد الطيار بوشنل حياته هو تعبير عن حالة الغضب المتنامي بين الشعب الأمريكي الرافض لسياسة بلاده التي تساهم في قتل وإبادة شعبنا، والرافض لتعدي حكومة بلاده على القيم الإنسانية العالمية، عبر تقديم الغطاء لضمان إفلات الكيان وقادته النازيين من العقاب والمحاسبة.

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