ريم البارودي: مبكلمش وفاء عامر بقالي سنة وشهرين

قالت الفنانة ريم البارودي، إنّها غضبت من الفنانة وفاء عامر بعدما أعلنت رفضها الانحياز لها أو للإعلامية ريهام سعيد في خلافهما، معللة ذلك بأنها لم تسمع المشكلة إلا من طرف واحد.

وأضافت البارودي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “العرافة”، على قناتي المحور والنهار: "أنا زعلانة من وفاء بقالي سنة وشهرين، مبكلمهاش من سنة وشهرين"، مشيرةً إلى أن وفاء عامر تحدثت إلى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والمحامي شعبان، كما تدخلت في الخلاف مع الإعلامية ريهام سعيد.

وتابعت الفنانة: "لا أفهم لماذا تقول إنها ترفض التدخل في الخلاف مع ريهام سعيد، هي تدخلت بالفعل، طريقتها في الحديث مختلفة، يبدو أنها غاضبة من شيء ما.. هي ست بتاعة ربنا وبتعمل عمرة وتصلي، لكن انتي مسمعتيش المشكلة من طرف واحد، أنا زعلت منها لأنها الممثلة الوحيدة اللي راحت فرح المتهم اللي حصلت على حكم ضده، ولما سألتها قالت لي أنا بسحبه لينا.. فلما أشوفها بتتكلم كده دلوقتي، ألطم على وشي ولا أقطع شراييني؟!".