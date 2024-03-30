السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ريم البارودي: مبكلمش وفاء عامر بقالي سنة وشهرين

ريم البارودي
ريم البارودي

قالت الفنانة ريم البارودي، إنّها غضبت  من الفنانة وفاء عامر بعدما أعلنت رفضها الانحياز لها أو للإعلامية ريهام سعيد في خلافهما، معللة ذلك بأنها لم تسمع المشكلة إلا من طرف واحد.

وأضافت البارودي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “العرافة”، على قناتي المحور والنهار: "أنا زعلانة من وفاء بقالي سنة وشهرين، مبكلمهاش من سنة وشهرين"، مشيرةً إلى أن وفاء عامر تحدثت إلى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والمحامي شعبان، كما تدخلت في الخلاف مع الإعلامية ريهام سعيد.

وتابعت الفنانة: "لا أفهم لماذا تقول إنها ترفض التدخل في الخلاف مع ريهام سعيد، هي تدخلت بالفعل، طريقتها في الحديث مختلفة، يبدو أنها غاضبة من شيء ما.. هي ست بتاعة ربنا وبتعمل عمرة وتصلي، لكن انتي مسمعتيش المشكلة من طرف واحد، أنا زعلت منها لأنها الممثلة الوحيدة اللي راحت فرح المتهم اللي حصلت على حكم ضده، ولما سألتها قالت لي أنا بسحبه لينا.. فلما أشوفها بتتكلم كده دلوقتي، ألطم على وشي ولا أقطع شراييني؟!". 

بسمة وهبة النهار العرافة وفاء عامر

مواد متعلقة

"حياة كريمة" يهدي صاحبة معرض ملابس مجانا ميدالية ومبلغا ماليا لدعم المشروع

"حياة كريمة" يهدى بائع مصاحف ميدالية و50 ألف جنيه بسبب موقف إنسانى

شيخ الأزهر: كل ذنب ممكن أن يُستر إلا الكِبر

الأردن: نواجه عجرفة إسرائيلية غير مقبولة فى رفض حل الدولتين

شيخ الأزهر: الكِبر قرين الشرك.. والاستعلاء أبرز مظاهره

الصفدي: يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فعلية لوقف الدمار في غزة

ما الفرق بين الكبر وحسن المظهر؟.. شيخ الأزهر يوضح

ما جزاء المتكبرين يوم القيامة؟.. شيخ الأزهر يوضح

الأكثر قراءة

عاجل.. أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

عاجل.. اقتصاديون: توقعات بتراجع أسعار السلع واستقبال استثمارات جديدة

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

مفاجأة فى صور شيرين عبدالوهاب المنتشرة داخل مناطق شعبية

مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. سر المحبة ينكشف و"حسن الصباح" في ورطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

د. منى حلمى

أكتب بلا أمل

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية