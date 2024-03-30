السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل فراولة لـ"نيلي كريم".. ملخص الحلقة 4

مسلسل فراولة
مسلسل فراولة

شهدت الحلقة 4 من مسلسل فراولة لـ"نيلي كريم"، الكثير من الأحداث الهامة، أبرزها خروج والد فراولة من السجن، حيث يلعب دوره الفنان "حجاج عبدالعظيم"، وفوجئت به “فراولة” في منزلها ولكنها قابلته بطريقة قاسية وأن السبب وراء هذه العلاقة هو بيع والدها قبل دخوله السجن ميراث والدتها ويرفض بيع الشقة التي يسكن بها ورفضت أن يعيش معها.

مسلسل فراولة تفاصيل أحداث الحلقة 4

حاول مستر "يانج" العميل الأجنبي الذي وهم فراولة بمعلم الطاقة الحيوية وإقناعها  أنها سوف تكون من أفضل المعالجين الروحانين وتساعد الناس في إخراج الطاقة السلبية من أجسادهم ومدها بطاقة حيوية وأنها مع الوقت والتدريب سوف تكون متمكنة في مراحل العلم السابعة حتى تصل إلي مرحلة لم يصل لها أحد من قبل، وأن الطريق إلي ذلك قلبها وبمساعدة الحجر الأسود وسألته عن معني ذلك، ليرد: "هذا موضوع كبير دعيها لوقتها".

فيما ظهرت علا رشدي في كافية ومعها صديق جديد تعرفت عليه عن طريق الإنترنت ولكن بدأت كذبته بأن إسمه سليم وبعدها اعترف لها أنه تيمور، واستعانت علا بفراولة وكانت ترابقهما من بعيد، لأن صديقتها خائفة من الموقف لأنها غير مستعدة لفكرة الارتباط خاصة أنها علي كرسي متحرك وحاولت فراولة إنقاذ الموقف بعد أن لاحظت توتر صديقتها فذهبت إليها  قائلة: "يلا بسرعة علشان عندنا دكتور".

مسلسل فراولة الحلقة 4.. خروج والد "فراولة" من السجن

مسلسل فراولة الحلقة 4.. ظهور خاص لكابتن رضا عبدالعال: "فرقتي محسودة"

مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 5

تعرض الحلقة 5 من فراولة بطول نيلي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة

يعرض اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل النجمة نيللي كريم فراولة علي قناة Dmc وDmc drama، ومنصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل فراولة

المسلسل اجتماعي لايت كوميدي وهي فتاة فقيرة وانتقلت إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

أبطال مسلسل فراولة

يشارك في العمل الكوميدي "فراولة" عدد من الفنانين من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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