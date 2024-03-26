أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يسعى لتحسين صورته أمام الرأي العام الإسرائيلي بعد الأزمات الأخيرة التي يعانيها.

وأضاف حمدان: "مطالب الاحتلال حول صفقة التبادل غير مقبولة والرد الأخير لا يلبي الحد الأدنى وأبلغنا الوسطاء بأنها مرفوضة"، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب ويسعى للمماطلة وعرقلة المفاوضات.

وتابع: "لن تكون هناك إدارة إسرائيلية لقطاع غزة بعد الحرب والقرار سيكون فلسطينيًا".

واستكمل: "لم نحصل على تأكيد من قيادات القسام بشأن استشهاد القائد مروان عيسى"، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يحقق أهدافه منذ بداية حربه على القطاع سوى القتل والتدمير.

وأردف: "اغتيال قيادات المقاومة لا يضعفنا وإعلان البيت الأبيض بشأن مروان عيسى يؤكد تورطه في حرب الإبادة".