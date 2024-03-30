حتى لا تتكرر شخصية مايان السيد.. تأثير العنف على زيادة الإصابة بـ"اضطراب ثنائي القطب"

ظهرت الفنانة مايان السيد، في مسلسل "إمبراطورية م"، تعاني من العنف الأسري، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في زيادة فرص الإصابة بالإكتئاب واضطراب ثنائي القطب، حيث تفاعل معها الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

في هذا الصدد أوضحت الكاتبة وخبيرة الإرشاد الأسري ميادة عابدين، تأثير العنف والضرب على زيادة إصابة الأطفال بـ اضطراب ثنائي القطب، وكيفية تعامل الأسر مع هذا النوع من الاضطرابات.

ما هو اضطراب ثنائي القطب؟

اضطراب ثنائي القطب هو حالة نفسية تتسم بتقلبات مزاجية حادة بين ارتفاع شديد "هوس" واكتئاب حاد، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا في الكبار، إلا أنه يمكن أن يظهر أيضًا لدى الأطفال والمراهقين.

وتتمثل أعراض اضطراب ثنائي القطب عند الأطفال في نوبات من الهوس والاكتئاب بوتيرة سريعة، بعض الأعراض تشمل نوبات الهوس، الشعور بالسعادة المفرطة، سرعة الانفعال والغضب الشديد، التحدث بسرعة وعدم التركيز، الإفراط في الاهتمام بأنشطة خطرة.

كما أن الشعور بالحزن والإحباط غير المبرر، صعوبة التركيز والخمول، تكرار الشكوى من آلام البطن والصداع، وأفكار انتحارية من الأعراض الإصابة بهذا المرض.

أسباب اضطراب ثنائي القطب عند الأطفال:

تعتبر العوامل التالية من بين أسباب اضطراب ثنائي القطب لدى الأطفال، مثل الناقلات العصبية، حيث ترتبط هذه الحالة بتطوّر الدماغ واختلافات الناقلات العصبية، بالإضافة إلى اضطراب القلق، حيث يعاني الأطفال المصابون بثنائي القطب من القلق الشديد.

وقد يزيد التعرض للقلق أو قلة الشعور بالحب من احتمالية الإصابة بالاضطراب، مشيرة إلى أن العلاج الدوائي والذي يشمل استخدام الأدوية المناسبة لتنظيم المزاج، من العلاجات الفعالة.

كما أن العلاج النفسي، يساعد الأطفال على التعامل مع التقلبات المزاجية وتطوير استراتيجيات للتحكم فيها، والمساهمة في تقليل الأعراض.