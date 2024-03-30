السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

حتى لا تتكرر شخصية مايان السيد.. تأثير العنف على زيادة الإصابة بـ"اضطراب ثنائي القطب"

مايان السيد
مايان السيد

ظهرت الفنانة مايان السيد، في مسلسل "إمبراطورية م"، تعاني من العنف الأسري، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في زيادة فرص الإصابة بالإكتئاب واضطراب ثنائي القطب، حيث تفاعل معها الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

في هذا الصدد أوضحت الكاتبة وخبيرة الإرشاد الأسري ميادة عابدين، تأثير العنف والضرب على زيادة إصابة الأطفال بـ اضطراب ثنائي القطب، وكيفية تعامل الأسر مع هذا النوع من الاضطرابات.

ما هو اضطراب ثنائي القطب؟

اضطراب ثنائي القطب هو حالة نفسية تتسم بتقلبات مزاجية حادة بين ارتفاع شديد "هوس" واكتئاب حاد، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا في الكبار، إلا أنه يمكن أن يظهر أيضًا لدى الأطفال والمراهقين.

وتتمثل أعراض اضطراب ثنائي القطب عند الأطفال في نوبات من الهوس والاكتئاب بوتيرة سريعة، بعض الأعراض تشمل نوبات الهوس، الشعور بالسعادة المفرطة، سرعة الانفعال والغضب الشديد، التحدث بسرعة وعدم التركيز، الإفراط في الاهتمام بأنشطة خطرة.

كما أن الشعور بالحزن والإحباط غير المبرر، صعوبة التركيز والخمول، تكرار الشكوى من آلام البطن والصداع، وأفكار انتحارية من الأعراض الإصابة بهذا المرض.

أسباب اضطراب ثنائي القطب عند الأطفال:

تعتبر العوامل التالية من بين أسباب اضطراب ثنائي القطب لدى الأطفال، مثل الناقلات العصبية، حيث ترتبط هذه الحالة بتطوّر الدماغ واختلافات الناقلات العصبية، بالإضافة إلى اضطراب القلق، حيث يعاني الأطفال المصابون بثنائي القطب من القلق الشديد.

وقد يزيد التعرض للقلق أو قلة الشعور بالحب من احتمالية الإصابة بالاضطراب، مشيرة إلى أن العلاج الدوائي والذي يشمل استخدام الأدوية المناسبة لتنظيم المزاج، من العلاجات الفعالة.

كما أن العلاج النفسي، يساعد الأطفال على التعامل مع التقلبات المزاجية وتطوير استراتيجيات للتحكم فيها، والمساهمة في تقليل الأعراض.

ميادة عابدين امبروطورية م اضطراب ثنائي القطب الهوس والاكتئاب نوبات الهوس

مواد متعلقة

مراسلة القاهرة الإخبارية: مواجهات واسعة فى تل أبيب بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين

إعلام إسرائيلى: رئيس الأركان الأمريكى يُعرب عن إحباطه لعدم وجود خطط لدى إسرائيل

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يمنع محاولات إجلاء المرضى من مجمع الشفاء الطبى

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدفاع بتل أبيب ويطالبون بالإطاحة بحكومة نتنياهو

"أفضل ليلة في السنة".. رمضان عبد المعز يوضح فضل ليلة القدر (فيديو)

رمضان عبدالمعز: ليلة القدر عظيمة وشهدت نزول القرآن العظيم

وزير الخارجية الفرنسي: جئنا إلى القاهرة للعمل المشترك من أجل الوصول لوقف إطلاق النار بغزة

وزير الخارجية الفرنسى: يجب حل الدولتين لإنهاء الأزمة الفلسطينية

الأكثر قراءة

عاجل.. أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

عاجل.. اقتصاديون: توقعات بتراجع أسعار السلع واستقبال استثمارات جديدة

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

مفاجأة فى صور شيرين عبدالوهاب المنتشرة داخل مناطق شعبية

مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. سر المحبة ينكشف و"حسن الصباح" في ورطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

د. منى حلمى

أكتب بلا أمل

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية