مسلسل مليحة الحلقة 5.. خريطة فلسطين حاضرة في سلسلتها والضابط أدهم يبدي إعجابه

بدت خريطة فلسطين حاضرة منذ اللحظة الأولى التي ظهرت فيها الفتاة مليحة ضمن أحداث مسلسل مليحة إذ أنها ترتدي سلسلة على شكل خريطة غزة طول الوقت ولا تخلعها أبدًا والتي عكست مدى ارتباط مليحة بارضها.

مسلسل مليحة الحلقة 5

وضمن أحداث الحلقة 5 من مسلسل مليحة والتي عرضت اليوم علّق على هذه السلسلة الضابط أدهم عندما جمعه لقاءًا نمت به بعض المشاعر مع الفتاة الفلسطينية مليحة، إذ أبدى له إعجابه الشديد بالسلسلة مؤكدا أن قضية فلسطين هي قضية مصر والمصريين تماما كما هي قضية الفلسطنيين.

قصة السلسلة

وقصت له مليحة قصة هذه السلسلة معها فهي كانت قد أعطتها لها أمها التي ماتت على يديها ولم تستطع أن تقدم لها شيئًا، وأثناء غلبة دموع مليحة عليها قال لها أدهم أن عليها التقوي والتصبر وذلك لأنها حاليًا تحمل مسئولية كبيرة وهي مسئولية جدتها وجدّها الذين لا يجب أن يريها ضعيفة، فهم أقوياء بقوتها.

مسلسل مليحة الحلقة 5

وأظهرت حلقات مسلسل مليحة إلى الآن بدء نمو علاقة عاطفية بين كلًا من أدهم الضابط المصري الذي أنقذ جدّ مليحة من الموت في المركبة المفخخة، وتعامل معها وأسرتها بحسن معاملة وبين الفتاة الفلسطينية مليحة التي عاملته في البداية بصورة غير لائقة نتيجة انتظارهما كثيرا أثناء فحص الجوازات مرة ومرة أخرى عندما ظنت أنه يستهزأ بها حينما قال لها "يا دكتورة"، وهي ممرضة فقط.

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أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة من بطولة الفنانة ميرفت أمين ودياب وأمير المصري،سيرين خاس،وروفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، بالإضافة إلى العديد من النجوم هم ابطال مسلسل مليحة، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية .