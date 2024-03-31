مسلسل مليحة الحلقة 6.. أحلام إسرائيل باحتلال أرض الفيروز تتحطم على صخرة بدو سيناء

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل مليحة أحداثا مشوقة وحديث الجد لحفيده عن ذكريات ومحاولات إسرائيل المستمرة لاحتلال الأراضي المصرية ومحاولاتها المستمرة مع بدو سيناء للانفصال عن مصر.

مسلسل مليحة الحلقة 6

وجاءت بداية أحداث الحلقة 6 من مسلسل مليحة، بحديث الجد سامي مغاوري مع حفيده، عن تفاصيل محاولة شراء أهل سيناء وتحريضهم على مصر من قبل إسرائيل ودفعهم للمطالبة بالانفصال عن مصر.

مسلسل مليحة..الشيخ سالم الهرش يرفض عرض ديان

وتطرقت الحلقة السادسة من مسلسل مليحة إلى قيام موشي ديان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي انذاك، بمقابلة شيخ المجاهدين في سيناء الشيخ سالم الهرش، لشراء أراضي سيناء وتحريضه علي السلطات والقيادات المصرية.

وفوجي ديان انذاك برفض الهرش طلبه بالانفصال عن مصر، مؤكدا أن سيناء ستظل مصرية.

وتناول مسلسل مليحة الحلقة 6، وقوف ياسر عرفات في جلسة الأمم المتحدة ممثلا للشعب الفلسطيني من خلال منظمة التحرير ليقول كلمته أمام العالم، وذلك بفضل نصر أكتوبر.

مسلسل مليحة موعد عرض الحلقة 7

مسلسل مليحة الحلقة 7 على قناة الحياة الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

كذلك يعرض مسلسل مليحة الحلقة 7 على قناة أون الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

قصة مسلسل مليحة

وتدور قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم ويحدث بينهم الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطا ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة من بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب والفنان أمير المصري، وكلًا من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركةD S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.