الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مليحة الحلقة 6.. كيف تصدى الجيش للمحاولات الإسرائيلية المستمرة في احتلال بور فؤاد؟

مليحة
مليحة

ما زال مسلسل مليحة يكشف مزيدا من الذكريات الخالدة والبطولية للجيش المصري، وتطرق الجد الذي يسرد القصة الفنان سامي مغاوري، خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مليحة إلي معركة رأس العش وكيف تصدت قوات الجيش المصري للمحاولات الإسرائيلية المستمرة في احتلال بور فؤاد.

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ما هي معركة رأس العش؟

سميت معركة رأس العش بهذا الاسم، نسبة إلي مكان وقوعها في منطقة رأس العش جنوب بور فؤاد، وهزيمة قوات الاحتلال الإسرائيلي علي يد قوات الجيش المصري.

ووقعت معركة رأس العش بغرض الوصول إلى ضاحية بور فؤاد المواجهة لمدينة بورسعيد على الجانب الآخر للقناة كان الهدف احتلال بور فؤاد، وكانت المنطقة الوحيدة في سيناء التي لم تحتلها إسرائيل أثناء حرب يونيو 1967، وتهديد بورسعيد ووضعها تحت رحمة الاحتلال الإسرائيلي.

وتصدت قوة مصرية من قوات الصاعقة المصرية، للقوات الإسرائيلية عند وصولها لمنطقة رأس العش جنوب بورفؤاد، كان عددها ثلاثون مقاتلا مزودين بالأسلحة الخفيفة، في حين كانت القوة الإسرائيلية تتكون من عشر دبابات مدعمة بقوة مشاة ميكانيكية في عربات نصف مجنزرة، وحين هاجمت قوات الاحتلال قوة الصاعقة المصرية تصدت لها الأخيرة وتشبثت بمواقعها بصلابة وأمكنها تدمير ثلاث دبابات معادية، فوجئت القوة الإسرائيلية بالمقاومة العنيفة للقوات المصرية التي أنزلت بها خسائر كبيرة في المعدات والأفراد أجبرتها على التراجع جنوبا.

وعقب هزيمة قوات الاحتلال الصهيوني في رأس العش، لم تحاول إسرائيل بعد ذلك محاولة احتلال بور فؤاد مرة أخرى وظلت في أيدي القوات المصرية حتى قيام حرب أكتوبر 1973، وظلت مدينة بورسعيد وميناؤها بعيدين عن التهديد المباشر لإسرائيل.

قصة مسلسل مليحة

وتدور قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها  إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم ويحدث بينهم الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطا ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة من بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب والفنان أمير المصري، وكلًا من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركةD S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.

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