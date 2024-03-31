الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كُتّاب فلسطينيون: «مليحة» دعم معنوى من مصر ومحاولة فنية لنصرة القضية

مليحة
مليحة

 

أشاد كتاب وخبراء سياسيون فلسطينيون، بطرح الشركة المتحدة مسلسل «مليحة»، الذى يتناول أزمة التهجير وفقدان الأوراق الثبوتية للاجئين الفلسطينيين، ومعاناتهم المستمرة فى الوصول لأراضيهم.

وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن المسلسل ممتاز كفكرة، والشركة المتحدة مشكورة على تبنى هذا العمل، الذى يهدف إلى نقل القضية الفلسطينية للشعوب العربية، بطريقة المسلسلات والأفلام.

وأشار إلى أن الراوى قال فى مقدمة المسلسل إن اليهود كان لهم مكان عبادة فى المسجد الأقصى وهو حائط المبكى، قبل عام ١٩٤٨ واحتلال فلسطين، وهذا أمر خاطئ تاريخيًا، لأن هذا الحائط يطلق عليه حائط البراق، والبريطانيون هم من جعلوا لليهود السيطرة عليه بعد الانتداب، وأصبح مكان عبادة لهم بعد عام ١٩٢٢، فى ظل رفض فلسطينى وعربى.

وبين أن المسلسل تحدث عن هدم منازل وخيام الفلسطينيين فى مخيم جنين فى عام ٢٠٠٠، وحدوث تهجير للسكان، فى محاكاة لأحداث غزة الحالية، فى حين أنه لم يحدث نزوح كبير حينها من المخيم.

وقال إن «مليحة» رغم ذلك، هو محاولة فنية لدعم القضية الفلسطينية، خاصة أن العمل قد شارك فيه ممثلون عرب من أكثر من جنسية، مضيفًا: «شكرًا المتحدة، شكرًا مصر، ومزيد من الدعم المعنوى لقضيتكم المركزية، ونتمنى أن تكون هناك مسلسلات أخرى مقبلة، وتتم استشارة من عاش تلك الفترة فى محتوى النص».

بدوره، قال الدكتور ماهر صافى، الكاتب الفلسطينى، إن الحلقة الخامسة من «مليحة»، بينت تواطؤ العالم بشأن القضية، عبر الإشارة إلى أن الأراضى المحتلة منذ عام ١٩٤٨، يرمز لها فى الخرائط باسم إسرائيل مع عدم ذكر اسم فلسطين، وهذا يعتبر إهدارًا للحقوق الفلسطينية.

وأضاف «قبل ٧٣ عامًا فقط، لم يكن هناك وجود لدولة اسمها إسرائيل على خارطة العالم، وكانت خرائط العالم الصادرة فى تواريخ سابقة لعام ١٩٤٨، تحمل فى قلبها اسم فلسطين».

وأكمل: «نلاحظ أنه فى عام ٢٠١٦، حذفت تحديثات الخرائط على محرك جوجل العالمى وشبكة أمازون وخرائط أبل أى وجود لاسم فلسطين، مع الإشارة إلى الأراضى الفلسطينية الحالية، فى حدود ما بعد حرب ١٩٦٧، على أنها أراضٍ متنازع عليها، وتحكمها حركة فتح فى الضفة الغربية، وحركة حماس فى قطاع غزة».

 

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

عاجل.. ما مصير المحافظين بعد حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية يوم الثلاثاء؟

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

نجاة 12 شخصا من الموت فى محيط النادى الأهلى

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

ماجد حبته

تحرك ثلاثى من القاهرة

حسين دعسة

المقترح الأمريكى.. رفح وجنوب لبنان.. ولا عزاء لغزة

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

صور

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

أكبر مائدة إفطار للأيتام فى عين شمس

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر