الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

روجينا لـ"الدستور": الشركة المتحدة إضافة كبيرة للدراما المصرية

روجينا
روجينا

أشادت الفنانة روجينا بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تطوير الأعمال التليفزيونية والدرامية وكذلك الإعلام المصري بمختلف أنواعه.

وقالت روجينا لـ"الدستور" إن الشركة المتحدة إضافة كبيرة للدراما المصرية والإعلام المصري، موجهة الشكر والتحية على الجهد الكبير الذي بذلته الشركة خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت أنها تفاجأت بالدعاية لمسلسلها الأخير "سر إلهي" والذي عُرِض في النصف الأول من شهر رمضان الماضي سواء في الشوارع أو عبر منصات التواصل الاجتماعي وقالت: "أهنئهم على الموسم الرمضاني القوي هذا العام، والتنوع الكبير في الأعمال التليفزيونية المعروضة والذي جعلني أشعر بفخر كبير بتطوير الدراما المصرية واستعادة مكانتها من جديد من خلال تقديم أعمال هادفة للجمهور وتخاطب جميع الأذواق وبالتأكيد سعيدة بعرض "سر إلهي" عبر قنوات CBC الفضائية ومنصة WATCH IT  الرقمية".

يذكر أن مسلسل "سر إلهي" بطولة روجينا حقق ردود أفعال قوية خلال عرضه للجمهور ضمن الموسم الرمضاني المنقضي، واستطاع العمل أن يتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وحظى بإشادات واسعة من الجمهور المصري والعربي وكذلك النقاد.

قصة مسلسل "سر إلهي"

تدور أحداث مسلسل "سر إلهي" في إطار من التشويق والإثارة حول "نصرة"، التى تعانى الأمرين، ثم تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه، عندما يغدر بها أقرب الناس لها، فتسعى للانتقام.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

مسلسل "سر إلهي" يشارك في بطولته بجانب النجمة روجينا عدد كبير من نجوم الفن ومن ضمنهم كل من الفنان أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.

روجينا النجمة روجينا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة المتحدة للخدمات الإعلامية الدستور سر إلهى مسلسل سر إلهي

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