الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شريف سلامة: شخصيتى فى مسلسل كامل العدد تشبهنى قليلا (فيديو)

شريف سلامة
شريف سلامة

أكد الفنان شريف سلامة أن شخصيته في مسلسل "كامل العدد" تشبهه قليلًا، وأشار إلى أن هذا التشابه هو ما جعل الجماهير تحبه وتنجذب إليه.

شريف سلامة، الذي يجسد دور أحمد في المسلسل، أوضح خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، أن الشخصية تقدم قضايا حقيقية وتربوية، مما أثر إيجابيًا على تفاعل الجمهور معها، ولم يخفِ الفنان أن بعض المشاهدين أعربوا عن أمنيتهم بأن يكونوا مثل أحمد أو ليلى، الشخصيات الرئيسية في المسلسل.

وعن تجربته في تقديم شخصية سيف الدندراوي حسين في مسلسل "فاتن أمل حربي"، أوضح "شريف" أنه كان سعيدًا للغاية عندما عُرض عليه دور كامل العدد في البداية، خاصةً أنه يجسد شخصية "لايت" في المسلسل الحالي.

وفي ختام حديثه، أكد "شريف" أن ما أعجبه في "كامل العدد" هو حقيقة القصص الموجودة فيه، حيث يواجه تحديات مع أبنائه المراهقين بشكل دائم.

إسعاد يونس صاحبة السعادة برنامج صاحبة السعادة دينا الشربيني كامل العدد مسلسل كامل العدد كامل العدد الجزء الثاني ابطال مسلسل كامل العدد تصريحات دينا الشربيني حلقة صاحبة السعادة فاتن امل حربى

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