أمين سر حركة فتح: أطالب الدولة المصرية بالدعوة لحوار وطني فلسطيني

قال الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن مصر قدمت تضحيات كبيرة منذ أربعينيات القرن الماضي، من أجل القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القيادة السياسية في مصر، تولي اهتماما كبيرا للقضية الفلسطينية، منذ بداية الأزمة، وليس وليد اللحظة.

وأضاف جبريل الرجوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مصر تبث رسائل الصمود للشعب الفلسطيني؛ للتمسك بأرضه، لافتا إلى أن ما يتعرض له من قبل الاحتلال الفاشي، هو محاولة لتصفية القضية بصورة نهائية، وهذا الأمر لن يتحقق بسبب صمود الفلسطينيين.

وطالب الدولة المصرية، بالدعوة إلى حوار وطني فلسطيني بين حركتي فتح وحماس؛ دعما للقضية الفلسطينية، وإنهاء العدوان الإسرائيلي.

وأكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن أولويات الفلسطينيين، هي إقامة الدولة، لافتا إلى أن إسرائيل تمارس العدوان على قيم القانون الدولي، بمشروع يستهدف الآلاف من الأبرياء، خاصة أن أمريكا تدرك أن هناك تناقضات بين ما تؤمن به، وبين سياستها الخارجية.