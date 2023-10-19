أهالي الواحات: نرفض تهجير الفلسطينيين وندعم قرارات الرئيس لحفظ أمننا القومي

أكد مجدي عبد الحي أحد أبناء الوادي الجديد، أن الاحداث الجارية على الساحة الدولية والاهم على الصعيد الدولي هي القضية الفلسطينية وما يحدث لسكان غزة والمحاولات الإسرائيلية لتهجير أهالي قطاع غزة في محاولة منها لتصفية القضية التاريخية.

الرئيس السيسي الداعم الأول للقضية الفلسطينية

وأضاف عبد الحي، أن الموقف المصري واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الأهالي في إقامة دولتهم.

وتابع لـ"الدستور"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ عدة قرارات حاسمة لمواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير أهالي قطاع غزة وتصفية القضية.

وأعلن عن تأيده الكامل لجميع الخطوات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحماية أمن مصر القومي وحل القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على الاشقاء في قطاع غزة.

من جانبه، قال صابر مدبولي مدير مدرسة بالوادي الجديد، إن إصرار الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ظهر من خلال مساعيه الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النيران وتوصيل المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع المحاصرين".

أهالي مصر احتشدوا بالميادين للوقوف مع الاشقاء الفلسطينيين

وأكد صابر مدبولي، أن آلاف المصريين تفاعلوا سريعًا مع قرارات الرئيس السيسي، وانطلقوا إلى الميادين والشوارع الرئيسية للتنديد بالأعمال الإجرامية التي تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزة خاصة بعد قصف مستشفى المعمداني الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شهيد من الأطفال والكبار، في واقعة ندد بها المجتمع الدولي.

ورفع المواطنون الأعلام فلسطين ومصر، وصور الرئيس السيسي، ولافتات مؤيدة للقضية الفلسطينية، ورددوا هتافات لدعم القضية الفلسطينية منها «فلسطين عربية»، «يا فلسطيني يا فلسطيني دمك دمي ودينك ديني»، «تسقط تسقط إسرائيل»، «افتح الحدود هتلاقوا أسود »، «، يا فلسطيني دافع دافع.. حق اخوتنا راجع راجع».