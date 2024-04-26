الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مصطفى بكري: لا هم للدولة المصرية إلا القضية الفلسطينية

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة المصرية لا هم لها ليلًا أو نهارًا  إلا القضية الفلسطينية، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا هم له إلا القضية الفلسطينية، معقبا: "توجيهات الرئيس للإعلام بالوقوف مه الشعب الفلسطيني، وطلب وقف حرب الإبادة، وتحدثوا دائما ولا تسيئوا لأي طرف فلسطيني". 

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع عبر قناة صدى البلد: "هذه هي مصر التي لا تتطاول على أحد ولا تتآمر على أحد، سياسة مصر الخارجية هي نفس السياسة التي تتحدث بها، مصر لا تتعامل بوجهين".

وأكد أن الرئيس السيسي منذ اليوم الأول للمشكلة الفلسطينية وقد وجه المجتمع المدني ووجه الدولة المصرية والقوات المسلحة بتقديم أكبر قدر من المساعدات حيث أدخلت مصر لوحدها 80% من المساعدات، لافتا إلى أن هذا هو دور مصر المحوري، مصر هي قلب العروبة، مصر ليست منفصلة عن واقعها.

وتابع: "اليمنيون قالوا لي أثناء زيارتي إلى عدن "يا بختكم بالجيش والشرطة".

القضية الفلسطينية الرئيس السيسي الاعلامي مصطفى بكري السياسة الخارجية المصرية الشعب الفلسطيني

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