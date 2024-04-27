السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

 حقيقة زيادة أسعار البن بارتفاعات غير مسبوقة

البن
البن

أوضح حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرف التجارية، حقيقة زيادة أسعار البن بشكل مبالغ فيه، قائلًا:" إن الأسواق شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار البن، لأن محصول البن يواجه أزمة عالمية، نتيجة ارتفاع البورصات العالمية الخاصة بالبن". 

وأضاف حسن فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد عبر القناة الأولى المصرية، أن شعبة البن بالغرف التجارية خفضت الأسعار 15% نتيجة انخفاض سعر الدولار، ومن الممكن أن نخفض مرة أخرى في حالة انخفاض الأسعار العالمية، لكن الأسعار العالمية ترتفع خلال هذه الفترة بطريقة جنونية نظرًا للتغيرات المناخية التي نواجهها خلال الفترة الحالية، بالإضافة غلى التضخم الذي أدى إلى زيادة تكلفة الانتاج.

وأوضحت أن الجفاف الشديد أدى إلى حدوث أضرار جسيمة للمحاصيل، لافتًا إلى أن المزارعين تواجه خسائر فادحة في العديد من المناطق الجافة.

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