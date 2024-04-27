منى الشاذلى تكشف تفاصيل مذكرات الدكتور مجدى يعقوب

كشفت الإعلامية منى الشاذلي، تفاصيل كتاب "سيرة الدكتور مجدي يعقوب".

وقالت الإعلامية منى الشاذلي خلال تقديمها برنامج "معكم" المذاع عبر قناة On`، أن الكتاب نشرته دار نشر الجامعة الأمريكية منذ شهور باللغة الإنجليزية، ثم بعد ذلك الدار المصرية اللبنانية أخذت حق ترجمته وتم ترجمته من الإنجليزية للعربية، لافتة إلى أن الكتاب يحكي تفاصيل حياة الدكتور مجدي يعقوب، التفاصيل المهنية والحياتية والإنسانية، معقبة:" الدكتور مجدي يعقوب لم يعد مواطن مصري عظيم، أو طبيب عظيم، لكنه أصبح نموذج للإنسانية بشكل عام بدون حدود، هذا الإنسان لا يعطي فقط رفعة لبلاده وأهله وجنسيته، إنما يعطي رفعة للإنسانية".

وتابعت: "يتحدث الدكتور مجدي يعقوب في مذكراته ويقول "لقد كان من أهم الأمور التي تعلمتها في لندن قيمة التهوين، إياك والتهويل من نفسك، تواضع، في صغري كان أساتذتي يشجعونني على الظن بأنني الأفضل ويقولون بأنك ذكي، فبدأت أصدق ذلك، كنت طموحًا لكني أتصور أنني صرت لا أخلو من غطرسة، تغير ذلك عندما جئت إلى بريطانيا، تبين بوضوح أنني لست الأفضل، كان كثيرون أفضل مني، فبدأت من القاع من جديد".