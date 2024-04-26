الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أغاني هندي وكوري وفلكلور شعبي.. ثلاثي البهجة يشعل ستوديو "معكم منى الشاذلي"

من برنامج معكم منى
من برنامج معكم منى الشاذلي

كشفت الفنانة فاطمة محمد علي، عن سبب انتشار الفيديوهات التي تظهر فيها مع ابنتيها "حبيبة وفرح" وفرقتهم "ثلاثي البهجة" وهن يغنين داخل المنزل، بأنها لم تكن تتوقع حجم النجاح والانتشار الذي حققته تلك الفيديوهات، قائلة: "محدش فينا فكّر يصور نفسه قبل كده، لكن لما قعدنا في البيت أيام الكورونا، بدأت فرح بنتي تقعد تصور بالموبايل في البيت، واللي تصوره تنزله على السوشيال ميديا وحصل تفاعل كبير، بس أصلا دي طبيعتنا في البيت إحنا طول الوقت بنغني وعاملين دوشة".

جاء ذلك خلال ظهورهن ضيفات برنامج معكم منى الشاذلي المذاع على قناة ON، مساء أمس الخميس.

انتشار فيديوهات ثلاثي البهجة الذي تقوده الفنانة فاطمة محمد علي، جاء نتيجة لبراعتها في الغناء وتمكنها منه، وكذلك ابنتيها، وذلك رغم امتهانها التمثيل في المقام الأول، وهو ما عللته "فاطمة" قائلة: "أنا كنت بدرس في جامعة عين شمس لغة عربية وشريعة، بس كنت في فريق الكورال، وكانوا بيجيبوا لنا أفضل مدرسين موسيقى في مصر، وفي الأصل أنا كنت بنت وحيدة ومحبوسة طول الوقت مع الراديو، فعلى مدار سنين تشبعت وأصبح عندي مخزونًا مرعبًا من كل الأغاني".

تمكن الفنانة فاطمة محمد علي من الغناء جاء بالتوازي مع تميزها في التمثيل الذي حدت من خلاله العديد من الجوائز والشهادات المسرحية، وهو ما الأمر الذي علقت عليه قائلة:"أنا الممثلة الوحيدة في مصر التي حصلت على جائزة أفضل ممثلة في المهرجان القومي للمسرح 3 مرات، كما ترشحت لجائزة أحسن ممثلة في مهرجان أيام قرطاج وغيرهم الكثير".

واتسمت حلقة الفنانة فاطمة محمد علي وابنتيها حبيبة وفرح بالبهجة والمرح، حيث تخللت الحلقة لفقرات من الغناء الهندي الذي تشاركن فيه الثلاثي معًا، وبعض أغاني الفلكلور الشعبي التي لطالما قدمها الثلاثي خلال فيويدهات السوشيال ميديا، فضلًا عن الأغاني الكورية التي برعت في "فاطمة" وأدتها بمهارة وتمكن.

فاطمة محمد علي منى الشاذلي معكم منى الشاذلي غناء أحسن أداء تمثيلي ثلاثى البهجة

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