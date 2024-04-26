الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط نصاب أنشأ كيانًا تعليميًا وهميًا فى الإسكندرية

ضبط متهم
ضبط متهم

ضبطت أجهزة الأمن شخصًا بالإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، مـــن خـــلال منح الدارسين دورات تعليمية وشهادات مزورة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

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حبس متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي في سوهاج

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (شهادات دراسية في العديد من المجالات "مقلدة"- كتب تعليمية مختلفة مجهولة المصدر- كارنيهات دراسية منسوب صدورها للأكاديمية- شهادات خبرة "مقلدة"- شهادات اجتياز دورات تدريبية- مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية- جهاز حاسب آلي بمشتملاته مُحمل بالعديد من نماذج الشهادات والملفات والبرامج التعليمية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإسكندرية كيان تعليمي وهمي الاموال العامة سيدي جابر شهادات مزورة

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